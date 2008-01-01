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Новости погоды


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Тепло покидает юг Сибири


ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 4 октября

  Первый weekend октября в Сибири выдался сухим и относительно теплым. После холодной рабочей недели с осадками в виде дождя и мокрого снега на несколько дней на юг Западной Сибири вернулось, но ненадолго..

Обширная область повышенного атмосферного давления растянулась от ЕТР до юга Западной Сибири. Юго-западные потоки на высоте несли в регион теплый и сухой воздух. 3 октября днем воздух прогревался до +10..+15, осадков не было, лишь по утром почти на всей территории Сибири стелился туман.

4 октября ночью из-за малооблачной погоды температура воздуха понижалась до отрицательных значений, в горах и предгорьях до -7 градусов. А днем воздух прогреется до комфортных до 13..16 градусов.

5 октября характер погоды начнет меняться: по региону протянется холодный атмосферный фронт, местами пройдут дожди, ветер усилится. На севере (север Кемеровской области, , Томская область) похолодает, днем +2..+7 градусов, а по югу региона (Алтай, Алтайский край, юг Кузбасса) еще тепло, днем +10..+15. / meteonovosti.ru /
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