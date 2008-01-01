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Хабаровский край заливает дождями

ИА "Метеоновости" / 12:37 Воскресенье, 4 октября



Циклонические вихри из Китая один за другим идут на северо-восток. Путь их лежит через Амурскую область и Хабаровский край. Далее циклоны и атмосферные фронты отправляются в акваторию Охотского моря. На пути их следования часто бывает дождливая и ветреная погода. 3 и ночью 4 октября атмосферные фронты очередного циклона пересекали Хабаровский край, где прошли сильные дожди. Количество выпавших осадков достигло 43 мм. Далее циклон отправился на Сахалин. Осадков на острове было меньше, до 20 мм, но в это время года - тоже значительное количество.



5 октября влияние циклонических вихрей и их атмосферных фронтов в регионе сохранится. Дожди от небольших до умеренных ожидаются на Сахалине, в Хабаровском крае местами сильные дожди. / meteonovosti.ru /



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