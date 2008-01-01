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Ветреная погода на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 4 октября



Атмосферное давление на Чукотке постепенно растет, сюда распространяется барический гребень из Якутии. Облаков и осадков становится меньше. На побережье, где велико влияние циклона, усиливается ветер. Сильные ветер возникает из-за большой разницы давления между антициклоном и циклоном. 3 и ночью 4 октября порывы ветра на побережье достигали 20-23 м/с.



5 октября атмосферное давление на полуострове станет расти, но без вмешательства атмосферных фронтов не обойдется. Местами пройдет мокрый снег, на восточном побережье порывы достигнут 15-20 м/с. Преобладающая температура 0..-5 градусов, местами +2..+7, в ночные часы в континентальной части до -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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