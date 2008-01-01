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На севере Сибири противостояние циклона и антициклона

ИА "Метеоновости" / 13:38 Воскресенье, 4 октября



Погода в Сибири постепенно перестраивается на зимний лад. На юге и в центре Западной Сибири погодные условия определяет обширный антициклон, который постепенно перебирается с ЕТР. А по северу вдоль побережья движется циклон с Северной Атлантики. Разница давления на границе антициклона и циклона очень велика, поэтому и ветер в порывах усиливается до штормового. 3 и ночью 4 октября на побережье Ямало-Ненецкого автономного округа ветер в порывах достигал 23-28 м/с. В ближайшие дни синоптическая ситуация существенно не изменится. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер уже не столь сильный, как накануне, порывы до 15-20 м/с. Ночью +1..-4 градуса, днем +2..+7. / meteonovosti.ru /



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