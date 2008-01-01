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Рекордно теплая погода на Скандинавском полуострове

ИА "Метеоновости" / 13:53 Воскресенье, 4 октября



Погода на Скандинавском полуострове радует теплом. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Всё это - влияние теплого сектора очередного циклона с Атлантики. Снова поступают данные о температурных рекордах. В середине дня 3 октября в финском городе Ювяскюля воздух прогрелся до 15,5 градуса. Ранее, в 1981 году, значение было 15,2 градуса. Еще три температурных рекорда обновились в Норвегии. Державшийся с 1938 года рекорд в Тромсё сменился новым, термометры показали 14,3 градуса. Остался позади рекорд 1959 года в Ставангере, где днем было 17,5 градуса. Самая высокая температура, 19,4 градуса, наблюдалась в Олесунне. Предыдущий рекорд, 18,1 градуса, состоялся в 2014 году.



Атлантические циклоны держат путь через Скандинавию. До конца следующей недели на большей части территории полуострова сохранится очень теплая погода, температура воздуха превысит норму на 2-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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