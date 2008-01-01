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Новости погоды


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Сильные дожди приближаются к Ленинградской области


ИА "Метеоновости" / 14:08 Воскресенье, 4 октября

  Погода в Карелии и в Ленинградской области начнет стремительно меняться. Погожий антициклон медленно смещается к востоку, а ему на смену уже спешит очередной атлантический циклон и его атмосферные фронты. 5 октября в Северо-Западном районе начнутся дожди. Ночью от небольших до умеренных, днем кратковременные, по востоку Ленинградской области местами ливневые дожди. Температура воздуха по-прежнему высокая, ночью 8..13 градусов, днем 13..18. Сильные дожди обрушатся и на Карелию, где тоже сохраняется теплая погода. Ночью 5..10 градусов, днем 10..15. / meteonovosti.ru /
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