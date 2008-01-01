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В Краснодарском крае снова ветрено и сухо

ИА "Метеоновости" / 14:25 Воскресенье, 4 октября



Пожароопасность в Краснодарском крае снова растет. Недавние ливни лишь ненамного снизили уровень пожарной опасности. Снова в регионе устанавливается антициклон. Существенных осадков на территории Края не ожидается, лишь на юге возможны небольшие дожди и грозы. По-прежнему ветрено, порывы до 13-18 м/с, и очень тепло, на 4-5 градусов выше нормы. Ночью 10..15 градусов, днем 19..24. На черноморском побережье ночью 13..18, днем 20..25, в районе Анапа-Туапсе до 28 градусов. Официально курортный сезон уже закрыт, но люди, любящие поплавать, могут порадовать себя водными процедурами, вода на побережье еще довольно теплая, около 23 градусов. / meteonovosti.ru /



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