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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Понедельник, 5 октября



Благодаря непоколебимости антициклона, предстоящим днём в Московском регионе сохранится комфортная погода по температурно-влажностному режиму.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 октября ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Воздух в столице прогреется до 18..20 градусов, по области до 15..20, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, кислородный режим благоприятный. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с.



Для метеозависимых людей, в частности, с сердечно-сосудистыми проблемами, страдающих мигренью, склонных к частым сосудистым спазмам, внешним фактором, способным негативно отразиться на общем состоянии и провоцировать различные симптомы обострения, остается повышенный фон атмосферного давления. Стоит внимательнее отнестись к самочувствию, не забывать вовремя принимать рекомендованные лекарства, помогут и домашние методы: самомассаж шейно-плечевого отдела позвоночника или горчичники, улучшает сосудистый тонус и контрастный душ, который следует чередовать в течение 10-15 минут и заканчивать процедуру теплой водой; очень хорошо зарекомендовал себя и состав из настойки шиповника, боярышника, пустырника и валерианы, принимать следует по 25-30 капель 2-3 раза день; не стоит пренебрегать и прогулками на свежем воздухе. Прекрасная осенняя погода оказывает положительное влияние и на психо-эмоциональное состояние.



Геомагнитный фон 5 октября ожидается преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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