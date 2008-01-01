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Новости погоды


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На редкость теплые ночи в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:37 Понедельник, 5 октября

  В ночь на понедельник, 5 октября, минимальная температура воздуха в Москве, в пределах МКАД, составила 9..10 градусов. На ВДНХ воздух остыл до 9,6 градуса. Для начала октября это довольно высокая температура, которая больше соответствует середине августа. Такие теплые ночи в столице случаются раз в 8-9 лет.

Последний раз подобная теплая ночь на 5 октября была в Москве 2011 году, на ВДНХ минимальный термометр показывал 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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