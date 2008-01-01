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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 5 октября
Новая неделя в Москве и области начнется с теплой солнечной погоды. В середине дня термометры покажут 18..20 градусов. Температура воздуха выше климатической нормы на 6 градусов, но для обновления рекордно высоких значений этого не достаточно.
Самая низкая температура для 5 октября останется за прошлым веком, 1910 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватывал морозец до -7,4 градуса. По-летнему теплый день с температурой 23.6 градуса по-прежнему принадлежит 1966 году.
В 1989 году в этот день выпало почти 50% от месячной нормы, 26.7 мм осадков (норма 59 мм).
В прошлом, 2019 году, погода в этот день соответствовала средним многолетним значениям. Ночью термометры показали +3,3 градуса, днем воздух прогрелся до 11 градусов. Была облачная с прояснениями погода, но осадков не было. / meteonovosti.ru /
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