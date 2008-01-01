Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 5 октября

  Новая неделя в Москве и области начнется с теплой солнечной погоды. В середине дня термометры покажут 18..20 градусов. Температура воздуха выше климатической нормы на 6 градусов, но для обновления рекордно высоких значений этого не достаточно.

Самая низкая температура для 5 октября останется за прошлым веком, 1910 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватывал морозец до -7,4 градуса. По-летнему теплый день с температурой 23.6 градуса по-прежнему принадлежит 1966 году.

В 1989 году в этот день выпало почти 50% от месячной нормы, 26.7 мм осадков (норма 59 мм).

В прошлом, 2019 году, погода в этот день соответствовала средним многолетним значениям. Ночью термометры показали +3,3 градуса, днем воздух прогрелся до 11 градусов. Была облачная с прояснениями погода, но осадков не было. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Пн.
5 окт.
+18
Вт.
6 окт.
+18
Ср.
7 окт.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Аджман		 -8
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Фресно

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100