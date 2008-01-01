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На севере Приволжского округа резко похолодало

ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 5 октября



В первых числах октября на севере Приволжского федерального округа отмечалось почти рекордно теплая погода с максимальной температурой +18..+20 градусов. В воскресенье, 4 октября, за вторжением арктического антициклона последовало резкое похолодание.



В Кировской области и Пермском крае ночью при ясном небе воздух интенсивно выхолаживался, местами отмечались заморозки до -5, в Кирове и Перми днем термометры показали +7..+8 градусов. Саратовскую область волна холода с Карского моря не достала, днем воздух прогревался до +20.



В северной части Приволжья холодный воздух задержится на несколько дней, ночью местами подморозит до -4..-7, днем +4..+9, в первой половине недели пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. На юге погода останется теплой и без осадков, в Саратове и Самаре воздух будет прогреваться до +17..+20. К выходным потеплеет и в северных районах, днем до +12..+15, но угроза ночных заморозков сохранится. / meteonovosti.ru /



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