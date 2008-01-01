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Сильные ливни на севере Италии и в Словении

ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 5 октября



Север Италии и Словения днем в воскресенье и в ночь на понедельник оказались в зоне активных атмосферных фронтов циклона с центром над Англией. В Словении местами выпало до 100 мм осадков, в Италии до 40 мм. В Милане за день сумма осадков составила 24 мм, а это пятая часть месячной нормы.



Днем 5 октября дожди в предгорьях Альп сохранятся, а затем здесь распогодится, и дневная температура превысит отметку 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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