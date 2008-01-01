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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 5 октября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..17,9 градуса; Северном 16,8..18,4 градуса, Северо-восточном 16,2..17,0 градуса, Восточном 16,1..16,8 градуса, Юго-восточном 16,6..17,5 градуса, Южном 16,9..17,5 градуса, Юго-западном 16,9..17,3 градуса, Западном 16,3..18,2 градуса, Северо-западном 16,2..18,1 градуса.



В Зеленограде без осадков , температура воздуха 17,2..17,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 15,0..18,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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