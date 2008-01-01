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Новости погоды


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Еще неделя Золотой осени в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 5 октября

  Теплая малооблачная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. Погодные условия по-прежнему определяет обширный антициклон. А это значит, что осеннее солнышко еще будет прогревать землю, заморозков не прогнозируется. В середине недели скажется влияние циклона, местами соберутся небольшие дожди.

Во вторник, 6 октября, при переменной облачности осадков не ожидается. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью термометры покажут 10..12 градусов, по области до +7. Днем воздух прогреется до 17..19 градусов. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на 6-7 градусов, и будет соответствовать первой декаде сентября.

В среду, 7 октября, ночью без осадков, 10..12 градусов, по области 7..12. Днем местами небольшой кратковременный дождь, 16..18 градусов, по области 14..19. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость его 3-8 м/с.

В четверг, 8 октября ночью местами небольшой кратковременные дождь, днем осадки прекратятся. Температура воздуха без существенных перемен. Ночью 10..12, по области 7..12 градусов, днем 17..19, по области 14..19.

В пятницу, 9 октября облаков на небе станет больше. Ночью без осадков, 7..12 градусов, днем местами возможет небольшой кратковременный дождь, 14..19 тепла. Скорость южного ветра 5-10 м/с.

Сухая и солнечная погода без сильного ветра продлит очарование Золотой осени в столичном регионе.  / meteonovosti.ru /
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