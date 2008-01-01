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Новости погоды
Северо-Западный район во власти непогоды
ИА "Метеоновости" / 14:11 Понедельник, 5 октября
В средней полосе и на юге ЕТР погода устойчивая, здесь установился антициклон. А на северо-западе хозяйничает циклон и его атмосферные фронты. Активный атмосферный фронт пересекал Северо-Западный район в ночь с 4 на 5 октября. Прошли сильные дожди. В Ленинградской области выпало до 17 мм осадков, в Карелии до 22 мм.
Циклонический вихрь продолжает движение в юго-восточном направлении. Дождливая погода в Карелии и в Ленинградской области сохранится до 8 октября. До конца дня 5 и утром 6 октября местами пройдут сильные дожди. / meteonovosti.ru /
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