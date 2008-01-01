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Новости погоды


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Штормовая погода на Сахалине


ИА "Метеоновости" / 14:49 Понедельник, 5 октября

  Активный циклон с юга вышел на Сахалин. Досталось не только Сахалину и Курильским островам, но также Приморью и Хабаровскому краю. 4 и ночью 5 октября сильные дожди прошли в Приморье, а также в Хабаровском крае. На Курильские острова атмосферные фронты циклона принесли сильный дожди, количество выпавших осадков достигло 37 мм. На Сахалине ливень (количество осадков до 61 мм) сопровождался штормовым ветром. Порывы достигали 29 м/с.

6 октября влияние циклона на Сахалине и Курильских островах сохранится, но дожди и ветер значительно ослабеют. Лишь на северных Курилах местами возможны сильные дожди. / meteonovosti.ru /
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