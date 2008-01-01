Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в Центральном округе


ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 5 октября

  Обширный антициклон поддерживает малооблачную, сухую и теплую погоду на большей части ЕТР. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Днем воздух прогревается до 15-20 градусов. Однако ночи уже прохладные, как это обычно бывает в переходные сезоны. И всем хорош антициклон, но таит в себе угрозу. Осенью при ясном небе воздух очень быстро выхолаживается, поэтому часто бывают заморозки. Как на почве, так и в воздухе. Ночью 5 октября почвенные заморозки до -6 градусов наблюдались в Костромской области, до -5 градусов - в Курской области. Осенние заморозки - частое явление, предвестник зимы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+16
Вт.
6 окт.
+18
Ср.
7 окт.
+17
Чт.
8 окт.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Варзеа-Гранди		 -16
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гвалиор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100