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Заморозки в Центральном округе

ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 5 октября



Обширный антициклон поддерживает малооблачную, сухую и теплую погоду на большей части ЕТР. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Днем воздух прогревается до 15-20 градусов. Однако ночи уже прохладные, как это обычно бывает в переходные сезоны. И всем хорош антициклон, но таит в себе угрозу. Осенью при ясном небе воздух очень быстро выхолаживается, поэтому часто бывают заморозки. Как на почве, так и в воздухе. Ночью 5 октября почвенные заморозки до -6 градусов наблюдались в Костромской области, до -5 градусов - в Курской области. Осенние заморозки - частое явление, предвестник зимы. / meteonovosti.ru /



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