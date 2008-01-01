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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 6 октября



Устойчивый антициклон удержит в столице и области теплую и сухую погоду. Но совсем недалеко от него "не дремлет" североатлантический циклон. Близость циклона отразится на атмосферном давлении, которое за сутки в Москве понизится до 754 мм рт ст., но останется на повышенном фоне. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погода продолжает баловать теплыми деньками. Среднесуточная температура вновь на 4-5 градусов превысит норму, а атмосферное давление понизится, но останется на повышенном фоне. Скачки атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отразиться на больных, страдающих сосудистыми заболеваниями. В зоне повышенной опасности больные гипертонией, астмой, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией. Контроль артериального давления, медикаментозная коррекция при появлении симптомов ухудшения самочувствия, свежий воздух и другие укрепляющие организм процедуры помогут снизить проявления метеопатических реакций. / meteonovosti.ru /



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