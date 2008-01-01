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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:02 Вторник, 6 октября

  Золотая осень в Москве и области продолжается. Сегодня снова тепло и солнечно. В середине дня термометры покажут 17..19 градусов. Температура воздуха выше климатической нормы на 6 градусов, но для обновления рекордно высоких значений этого мало.

Самая низкая температура для 6 октября останется за 1975 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватывал морозец до -4,9 градуса. По-летнему теплый день с температурой 23,7 градуса по-прежнему принадлежит 1999 году.

В 1953 году в этот день выпало 25,4 мм осадков при месячной норме 59 мм.

В прошлом, 2019 году, погода в этот день была холодной, на 4 градуса холоднее, чем обычно. Ночью воздух остыл до +2,1 градуса, днем было не намного теплее, +3 градуса. Прошел дождь, копилка осадков пополнилась на 10 мм. / meteonovosti.ru /
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