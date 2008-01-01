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После дождей в Крым вернулось рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 6 октября



Несколько недель подряд почти на всей территории Крыма сохранялась чрезвычайно высокая пожарная опасность. Конец этому состоянию положил балканский циклон - на прошлой неделе он принес в Тавриду долгожданные дожди, местами сильные, с грозами и шквалами.



Особенно отличились Черноморское, Ялта и Евпатория, где суммарно выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Впрочем, хорошее увлажнение получила почти вся территория полуострова, в связи с чем штормовое предупреждение, объявленное в связи с неблагоприятной пожарной обстановкой, было снято.



После небольшого похолодания, вызванного влиянием фронтальных разделов циклона, температура начала расти. И снова отличилось Черноморское, где 4 и 5 октября были установлены новые рекорды тепла (+25.5 и +26.0 градусов соответственно). Очень теплая погода сохранится и в ближайшие дни, температура ночью +12..+17, днем +24..+28, возможны новые климатические рекорды. Вторая половина недели обещает кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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