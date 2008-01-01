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Ливни и грозы на Балтике

ИА "Метеоновости" / 10:28 Вторник, 6 октября



Калининградская область и Литва в ночь на 6 октября оказались в зоне активных атмосферных фронтов циклона с центром над Балтикой. Они прошлись по прибрежным территориям грозовыми дождями и сильным ветром. В Литве местами выпало до 36 мм осадков, в Калининградской области до 29 мм. Порывы ветра при грозах достигали 22м/с, на море разыгрался шторм.



Днем 6 октября синоптическая ситуация изменится, дожди пойдут на убыль, проглянет солнце, но порывы ветра еще могут достигать 13-15м/с. Ветреная погода с дневной температурой воздуха 15..17 градусов сохранится в регионе в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /



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