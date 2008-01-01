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Новости погоды


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Североатлантический циклон приближается к Санкт-Петербургу


ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 6 октября

  Большая часть ЕТР продолжает "греться" в антициклоне. Лишь на северо-западе уже чувствуется дыхание Атлантики. Обширный циклон с центром над Британскими островами постепенно продвигается на восток. Атмосферные фронты циклона дотягиваются до Северо-Западного округа, где уже второй день идут сильные дожди. 5 октября сильный дождь (18-19 мм осадков) обрушился на Карелию и Ленинградскую область. Еще больше влаги (до 24 мм) досталось Вологодской области. Сильные дожди прошли 5 и ночью 6 октября в Калининградской области. Выпало до 29 мм осадков.

Дождливая погода задержится еще на несколько дней. 7 октября в Северо-Западном районе и в Карелии пройдут дожди от небольших до умеренных, днем воздух прогреется до 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /
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