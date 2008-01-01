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Новости погоды


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Тропические штормы кружат у берегов Северной Америки


ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 6 октября

  На юге Североамериканского континента неспокойно. Виной тому - три тропических шторма. Один, Marie, находится в тысяче километров от Калифорнии и движется на запад. Скорость ветра в нем доходит до 25 м/с, но угрозы шторм не представляет, поскольку не выйдет на сушу. Но влияние его всё же ощущается на западном побережье Мексики. Волны распространяются на восток, к концу недели прибой может быть очень высоким. Пока Marie усиливается, по прогнозам синоптиков, она достигнет 3-й категории, скорость ветра до 55 м/с, но далее ураган ослабеет, так и не выйдя на берег.

Еще один, бывший тропический шторм Gamma, продолжает кружит над Карибским морем. 3 октября он обрушился на Мексику. В настоящее время скорость ветра в нем не превышает 15 м/с. Известно только, что ранее Gamma нанес серьезный ущерб мексиканскому побережью. Из-за оползней пострадали люди, сообщается о гибели 10 человек.

На смену шторму пришел еще один, получивший имя Delta и уже усилившийся до урагана. От Ямайки его отделяют 150 км, а скорость ветра достигает 35 м/с. Прогнозы синоптиков неутешительны: сильный ветер и ливневые дожди обрушатся в ближайшее время на юго-восток Мексики. Достанется Ямайке и Каймановым островам. Delta в Атлантике - девятый ураган в сезоне. / meteonovosti.ru /
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