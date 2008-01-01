Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
6 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на Северном Кавказе


ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 6 октября

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на Северном Кавказе, погода в регионе теплая и солнечная, лишь на юге напоминают о своем существовании атмосферные фронты. 5 октября в Северной Осетии прошел дождь, количество выпавших осадков достигло 17 мм.

До 9 октября погодные условия на Северном Кавказе будет определять антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается, на востоке Ставропольского края возможна пыльная буря. Местами ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 17..22 градуса, местами до 24. Ночью в горах -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Ср.
7 окт.
+17
Чт.
8 окт.
+17
Пт.
9 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Абадан		 -11
Делянкир

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Карлсбад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100