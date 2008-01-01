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Новости погоды
Сильные дожди на Северном Кавказе
ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 6 октября
Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на Северном Кавказе, погода в регионе теплая и солнечная, лишь на юге напоминают о своем существовании атмосферные фронты. 5 октября в Северной Осетии прошел дождь, количество выпавших осадков достигло 17 мм.
До 9 октября погодные условия на Северном Кавказе будет определять антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается, на востоке Ставропольского края возможна пыльная буря. Местами ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 17..22 градуса, местами до 24. Ночью в горах -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
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