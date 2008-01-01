Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
6 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Таймыр пришла зима


ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 6 октября

  Очень теплая погода стояла до недавнего времени на Таймыре. Температура воздуха превышала привычные значения на несколько градусов. И зима в эти края не торопилась. Полуостров находился в теплом секторе обширного циклона. Но 5 октября ситуация изменилась. Циклон сместился далее на восток, Таймыр оказался в тыловой, холодной его части. Температура воздуха резко понизилась, прошел снег, усилился ветер. Из-за больших перепадов давления ветер в порывах достигал штормовой силы, 27 м/с, шел снег, разыгралась метель, погода приобрела зимние черты.

В ближайшие дни на Таймыре погоду станет определять антициклон. При переменной облачности пройдет небольшой снег, да и то не повсеместно, температура воздуха в течение суток -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Ср.
7 окт.
+17
Чт.
8 окт.
+17
Пт.
9 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Абадан		 -11
Делянкир

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Карлсбад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100