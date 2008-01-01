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На Таймыр пришла зима
ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 6 октября
Очень теплая погода стояла до недавнего времени на Таймыре. Температура воздуха превышала привычные значения на несколько градусов. И зима в эти края не торопилась. Полуостров находился в теплом секторе обширного циклона. Но 5 октября ситуация изменилась. Циклон сместился далее на восток, Таймыр оказался в тыловой, холодной его части. Температура воздуха резко понизилась, прошел снег, усилился ветер. Из-за больших перепадов давления ветер в порывах достигал штормовой силы, 27 м/с, шел снег, разыгралась метель, погода приобрела зимние черты.
В ближайшие дни на Таймыре погоду станет определять антициклон. При переменной облачности пройдет небольшой снег, да и то не повсеместно, температура воздуха в течение суток -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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