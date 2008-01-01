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Новости погоды


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Погода в Приморье улучшается


ИА "Метеоновости" / 14:09 Вторник, 6 октября

  Приморский край оказался на пути следования циклонического вихря с юга. Циклон двигался очень быстро и за сутки преодолел расстояние от Приморья до юга Камчатки. Активные атмосферные фронты стали причиной сильного ветра и проливных дождей. Первым принял удар стихии Приморский край. 5 и ночью 6 октября здесь было дождливо и ветрено. В некоторых районах дожди были ливневыми, выпало до 78 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 31 м/с. Далее циклон отправился на северо-восток. На Сахалине ветер был не столь сильным, до 25 м/с в порывах, осадков тоже выпало меньше, до 50 мм. Дотянулись атмосферные фронты и до Хабаровского края. Количество выпавших осадков здесь составило 34 мм, ветер усиливался до 23 м/с.

7 октября погода изменится, на смену циклону придет антициклон. Ветер ослабеет, осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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