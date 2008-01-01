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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:13 Среда, 7 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.
Погода в Москве и Московской области для метеочувствительных людей индифферентная. Температура выше нормы на 3-5 градуса, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Для метеозависимых людей, склонных к спастическим реакциям, гипертоников, лиц с вегетососудистой дистонией, мигренью, внешним нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления. Рекомендации: соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, при необходимости прием лекарственных препаратов, назначенных врачом. / meteonovosti.ru /
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