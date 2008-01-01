Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Среда, 7 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.

Погода в Москве и Московской области для метеочувствительных людей индифферентная. Температура выше нормы на 3-5 градуса, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Для метеозависимых людей, склонных к спастическим реакциям, гипертоников, лиц с вегетососудистой дистонией, мигренью, внешним нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления. Рекомендации: соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, при необходимости прием лекарственных препаратов, назначенных врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+11
Ср.
7 окт.
+17
Чт.
8 окт.
+17
Пт.
9 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Палм-Спрингс		 -10
Делянкир

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100