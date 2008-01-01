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Новости погоды
Озеро Ханка рекордно полноводно
ИА "Метеоновости" / 08:48 Среда, 7 октября
В нынешнем году уровень озера Ханка достиг исторического максимума. 4 октября уровень озера Ханка в пункте наблюдений у села Астраханка достиг 476 см, у села Турий Рог ≈ 475 см. Это самые высокие уровни за всю историю наблюдений (с 1936 года).
Главной причиной такого подъема уровня воды в озере стали тропические циклоны. В этом году три тайфуна, прошедшие над территорией восточного Китая практически по одной и той же траектории, принесли обильные дожди в район водосбора.
В сентябре 2020 года суточная сумма осадков превышала 20 мм в четырех случаях, и 2 октября за сутки выпадало более трети месячной нормы осадков.
Прежний рекорд уровня воды в озере Ханка отмечался в 2016 году. / meteonovosti.ru /
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