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Погода не радует жителей Западной Сибири
ИА "Метеоновости" / 09:28 Среда, 7 октября
Северные воздушные потоки несут арктический холод и снег в западную Сибирь. Промозглая, ветреная погода установилась практически на всей территории юга Сибири. Осадки в виде мокрого снега и ветер будут способствовать образованию гололеда, на дорогах гололедица.
Ночью 7 октября по всей территории юга Сибири отмечался устойчивый минус, в горных районах до -11 градусов. Днем по северу региона (Томская, Кемеровская области) 0..+5 градусов, на Алтае до +8.
8 и 9 октября Западная Сибирь все еще будет находиться под влиянием обширного высотного циклона, на большей части территории Томской, Кемеровской областей и Алтая пройдут осадки в виде мокрого снега, ночью столбик термометра опустится до -1..-6, в отдельных районах до -12. Днем около 0, по югу региона до +5. По предварительным прогнозам такая погода продержится до 10 октября. / meteonovosti.ru /
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