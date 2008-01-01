Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге тепло, и продолжают работать фонтаны


ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 7 октября

  6 октября пресс-служба коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщила, что сезон работы городских фонтанов в Санкт-Петербурге продлили из-за теплой погоды. И действительно, погода на берегах Невы не желает возвращаться к обычному октябрьскому графику. 5 октября воздух в городе прогрелся до +18,1, абсолютный максимум дня, установленный еще в позапрошлом веке (+18,5, 1889 год) с трудом удержался на пьедестале.

Теплой погоде Санкт-Петербург обязан выносу теплых воздушных масс с юга, который поддерживает обширный североатлантический циклон с центром над Северным морем. Тот же самый атмосферный вихрь вынуждает петербуржцев держать зонтики наготове и периодически поливает Северную столицу дождями. До окончания недели существенных изменений в погоде не произойдет, разве что станет заметно прохладнее - температура ночью +10..+13, днем +13..+16, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, до умеренного. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+13
Ср.
7 окт.
+17
Чт.
8 окт.
+17
Пт.
9 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Аджман		 -10
Червиния

некомфортное место: Абуджа
комфортное место: Гиресун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100