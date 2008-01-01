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В Санкт-Петербурге тепло, и продолжают работать фонтаны

ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 7 октября



6 октября пресс-служба коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщила, что сезон работы городских фонтанов в Санкт-Петербурге продлили из-за теплой погоды. И действительно, погода на берегах Невы не желает возвращаться к обычному октябрьскому графику. 5 октября воздух в городе прогрелся до +18,1, абсолютный максимум дня, установленный еще в позапрошлом веке (+18,5, 1889 год) с трудом удержался на пьедестале.



Теплой погоде Санкт-Петербург обязан выносу теплых воздушных масс с юга, который поддерживает обширный североатлантический циклон с центром над Северным морем. Тот же самый атмосферный вихрь вынуждает петербуржцев держать зонтики наготове и периодически поливает Северную столицу дождями. До окончания недели существенных изменений в погоде не произойдет, разве что станет заметно прохладнее - температура ночью +10..+13, днем +13..+16, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, до умеренного. / meteonovosti.ru /



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