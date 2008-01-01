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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 7 октября

  Теплую, малооблачную и сухую погоду поддерживает в столице антициклон. Золотая осень продолжается. Сегодня снова малооблачно и тепло. В середине дня термометры покажут 16..18 градусов, но в отдельных районах местами прошумят небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха выше климатической нормы на 6 градусов, но рекорда ждать не стоит.

Самая высокая температура в этот день наблюдалась в конце позапрошлого века. В середине дня 1893 года воздух прогрелся до 22,8 градуса. А самой морозной стала ночь 1986 года, когда термометры показали -4,4 градуса.

В 1940 году в этот день выпало 27,6 мм осадков при месячной норме 59 мм.

В прошлом, 2019 году, погода в этот день была холодной, среднесуточная температура почти на 5 градусов ниже, чем обычно. Ночью воздух остыл до +0,8 градуса, днем было немного теплее, +3,8 градуса. Прошел небольшой дождь, и копилка осадков пополнилась на 1 мм. / meteonovosti.ru /
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