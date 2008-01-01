Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 7 октября
Теплую, малооблачную и сухую погоду поддерживает в столице антициклон. Золотая осень продолжается. Сегодня снова малооблачно и тепло. В середине дня термометры покажут 16..18 градусов, но в отдельных районах местами прошумят небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха выше климатической нормы на 6 градусов, но рекорда ждать не стоит.
Самая высокая температура в этот день наблюдалась в конце позапрошлого века. В середине дня 1893 года воздух прогрелся до 22,8 градуса. А самой морозной стала ночь 1986 года, когда термометры показали -4,4 градуса.
В 1940 году в этот день выпало 27,6 мм осадков при месячной норме 59 мм.
В прошлом, 2019 году, погода в этот день была холодной, среднесуточная температура почти на 5 градусов ниже, чем обычно. Ночью воздух остыл до +0,8 градуса, днем было немного теплее, +3,8 градуса. Прошел небольшой дождь, и копилка осадков пополнилась на 1 мм. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения