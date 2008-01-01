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Зарубежная Европа во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 11:35 Среда, 7 октября



Погода не жалует жителей Зарубежной Европы. Она находится во власти обширного и глубокого циклона с давлением в центре менее 995 гПа. Центр этого вихря с акватории Северного моря переместился на юг Скандинавии. Шлейфом за ним тянутся атмосферные фронты, на которых формируются мини-циклоны. Они вливаются в систему основого циклона, поддерживая его боевой нрав.



6 октября практически по всей территории Зарубежной Европы отмечался сильный ветер с порывами 22-23м/с. Во Франции порывы ветра местами достигали 29м/с. На страну обрушились очень сильные ливни. Пляжи Лазурного берега в департаментах Приморские Альпы и Вар усеяны деревьями и мусором.



В Польше в минувшие выходные наблюдался сильный ветер, который повалил в некоторых районах деревья, линии электропередачи и повредил крыши домов. Поваленные ветки заблокировали дороги. Наиболее серьезные зафиксированы в Мазовецком, Малопольском, Силезском, Подкарпатском и Варминско-Мазурском воеводствах. Накануне в польском городе SNIEZKA ветер в порывах достигал ураганной силы, 33м/с, выпало 25 мм осадков. Во важном воздухе сформировались густые туманы, видимость ухудшилась до 50 метров и менее.



Стихия отметилась и в Швейцарии, где ветер местами усиливался в порывах до 34 м/с, а местечко LA DOLE чуть не ушло под воду, здесь налило дождя 102 мм.



В предстоящие сутки, начиная с южных районов, погода в Зарубежной Европе начнет улучшаться благодаря антициклону, центр которого будет находиться над Средиземным морем. Он "вытолкнет" ненастный циклон с атмосферными фронтами на акваторию Норвежского моря. На Пиренейском полуострове, на юге Франции, на западе Великобритании, а также в центральной Европе дождей станет заметно меньше, ветер ослабеет.А в странах Скандинавии сохранится сырая и ветреная погода с осадками разной интенсивности и продолжительности. / meteonovosti.ru /



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