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Новости погоды


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На арктическом побережье Якутии мокрый снег и рекордно тепло


ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 7 октября

  Вдоль арктического побережья Якутии с запада на восток продвигается активный циклон, который засыпает мокрым снегом, ветер усиливается в порывах до штормового, 23 м/с. Но помимо осадков, он выносит и очень теплый воздух.

Накануне, 6 октября, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6-8 градусов. В ряде населенных пунктов, расположенных за полярным кругом обновились инструментальные наблюдения за погодой.

В Тикси столбик термометра добрался до отметки 3.7, предыдущий рекорд температуры 2.9 градуса продержался с 1949 года. В населенном пункте Юбилейная было зафиксировано 3.6, что выше прежнего абсолютного максимума лишь на 0.4 градуса наблюдавшегося с 1937 году. В Чокурдахе воздух прогрелся до 2.9, что выше прежнего рекорда на 0.8 градуса более, чем сорокалетней давности.

Сегодня. 7 октября, арктическое побережье Якутии останется во власти циклона, который будет засыпать мокрым снегом при ветре в порывах до 23 м/с.

В четверг на западе Якутии, а также в низовьях Лены и на севере небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на северо-западе сильный, ветер окрепнет в порывах до 20 м/с. Но тепло, а значит можно рассчитывать на новые рекорды температуры.

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