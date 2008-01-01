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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 7 октября



В 12 часов в Москве облачно без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,7..15,3 градуса; Северном 14,7..15,3 градуса, Северо-восточном 14,0..15,0 градуса, Восточном 13,9..15,0 градуса, Юго-восточном 14,8..15,6 градуса, Южном 14,5..15,7 градуса, Юго-западном 14,0..14,7 градуса, Западном 14,0..15,0 градуса, Северо-западном 14,4..15,3 градуса.



В Зеленограде облачно, температура воздуха 13,4..13,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13,0..14,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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