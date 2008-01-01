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В центре Красноярского края может появиться снежный покров

ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 7 октября



Над Красноярским краем раскинулась обширная область пониженного атмосферного давления, которая и обеспечивала регион осадками разной интенсивности и продолжительности. Накануне, 6 октября в Красноярске (Опытное поле) выпало рекордное количество осадков, 14 мм, тем самым обновился предыдущий рекорд 9.8 мм, продержавшийся с 1924 года. В центральных районах края наблюдалось гололедно-изморозевое отложение, диаметром до 28 мм.



В предстоящие сутки центральные и южные районы Красноярского края будет пересекать атмосферный фронт с волнами. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, днем с дождем, порывы ветра местами достигнут 13 м/с, на дорогах сильная гололедица. В земледельческой зоне центра и юга Красноярского края, Хакасии и Тывы возможно раннее появление снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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