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Новости погоды


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На Урал возвращается тепло


ИА "Метеоновости" / 13:10 Среда, 7 октября

  Над Уралом раскинулся погожий антициклон, в условиях малооблачной погоды в ночные часы происходит интенсивное выхолаживание до небольших морозов. Днем при солнце воздух прогревается, но не так заметно, как хотелось бы, и среднесуточная температура ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

В предстоящие сутки Южный Урал будет находиться на северной периферии антициклона, чей центр разместится у северо-восточной оконечности Каспия. Средний Урал - вблизи атмосферного фронта, который в дневные часы местами отметится небольшим дождем. Ночью подморозит до -2..-7, в горах и низинах до -10 градусов, днем температура повысится до 5..10 градусов.

В конце рабочей недели Урал будет находиться в теплом секторе циклона, ночью слабый заморозок до -1 градуса, на Южном Урале до -5, днем температура повысится до 7..13, в Пермском крае до 10..15 градусов, местами пройдут небольшие дожди, порывы западного ветра могут достигнуть 15-17 м/с.

В условиях антициклона, на юге Челябинской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, которая может усугубиться порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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