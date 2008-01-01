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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 7 октября



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,7..17,2 градуса; Северном 16,2..16,9 градуса, Северо-восточном 16,0..16,7 градуса, Восточном 15,7..16,6 градуса, Юго-восточном 15,1..16,6 градуса, Южном 15,8..16,8 градуса, Юго-западном 15,3..16,6 градуса, Западном 15,5..16,7 градуса, Северо-западном 15,9..16,4 градуса.



В Зеленограде небольшой дождь, температура воздуха 14,5..14,7 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха 13,5..17,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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