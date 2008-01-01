Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 7 октября

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,7..17,2 градуса; Северном 16,2..16,9 градуса, Северо-восточном 16,0..16,7 градуса, Восточном 15,7..16,6 градуса, Юго-восточном 15,1..16,6 градуса, Южном 15,8..16,8 градуса, Юго-западном 15,3..16,6 градуса, Западном 15,5..16,7 градуса, Северо-западном 15,9..16,4 градуса.

В Зеленограде небольшой дождь, температура воздуха 14,5..14,7 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха 13,5..17,1 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Чт.
8 окт.
+17
Пт.
9 окт.
+13
Сб.
10 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Бендер-Махшехр		 -11
Червиния

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Стоктон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100