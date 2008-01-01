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Новости погоды


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О погоде в Москве вечером


ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 7 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона, вдоль которой тянется атмосферный фронт. При облачной погоде с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве понизится до 13..15 градусов, по области 10..15 градусов. Ветер юго-восточный 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 50-55%. / meteonovosti.ru /
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