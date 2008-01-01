|
|
|
Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 7 октября
Погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона, вдоль которой тянется атмосферный фронт. При облачной погоде с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве понизится до 13..15 градусов, по области 10..15 градусов. Ветер юго-восточный 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 50-55%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.