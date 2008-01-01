

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:49 Четверг, 8 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.



В столичном регионе погода существенно не изменится, и останется комфортной для большинства. Температура выше нормы на 3-5 градуса, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Для метеозависимых людей, склонных к спастическим реакциям, гипертоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией, мигренью, внешним нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления. Рекомендации: соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, при необходимости прием лекарственных препаратов, назначенных врачом.



Геомагнитный фон 8 октября ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



