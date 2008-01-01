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Самая теплая ночь октября в Москве

ИА "Метеоновости" / 08:21 Четверг, 8 октября



Ночь 8 октября 2020 года в Москве оказалась очень теплой: минимальная температура воздуха по территории столицы колебалась в пределах 12..14 градусов. На ВДНХ минимальная температура составила 13,6 градуса, на Балчуге 14,2 градуса. В результате прошедшая ночь оказалась самой теплой в текущем октябре и четвертой самой теплой нынешней осенью.



Последний раз подобная теплая ночь в Москве была 1 октября 1999 года, минимальная температура воздуха на ВДНХ была 13,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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