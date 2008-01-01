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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 8 октября

  Погода продолжает радовать теплом и солнцем жителей московского мегаполиса. После полудня воздух в столице прогреется до 17..19 градусов, но на рекордно высокие значения рассчитывать не приходится.

А вот в 2011 году 8 октября столбик термометра добрался до отметки 21 градус, и с тех пор теплее в этот день не было ни разу. Самая низкая температура -4.9 градуса зафиксирована в 1906 году.

В позапрошлом веке, в 1899 году, в столице выпало 31.4 мм при месячной норме 59 мм.

В прошлом, 2019 году, в Москве было холодно, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений почти на 4 градуса: ночью столбик термометра не поднялся выше 0.4 градуса, а днем с трудом добрался до 5.7 градусов. Ночью поморосил небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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