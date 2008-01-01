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На Чукотке штормит

ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 8 октября



Глубокий и обширный циклон, переместившийся из Охотского в Берингово море, стал причиной штормовой погоды на Чукотке. В минувшие сутки, 7 октября, очень сильный северо-восточный ветер до 30 м/с отмечался на побережье, в Анадыре порывы достигали 25 м/с. При слабоположительной температуре воздуха осадки выпадали дождем, переходящим в снег.



В связи со штормовой погодой как минимум на сутки была закрыта переправа через Анадырский лиман, не вылетел в окружную столицу самолёт из Москвы. По той же причине до 8 октября задержаны внутренние рейсы в Лаврентия, Мейныпильгыно и Эгвекинот. В четырёх из шести районах Чукотского автономного округа объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, шторм будет продолжаться трое суток с постепенным ослаблением. / meteonovosti.ru /



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