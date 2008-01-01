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Холод осени в Средней Азии задержится до понедельника

ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 8 октября



В том время, как обширный антициклон, с центром над Приволжьем, без малого тридцать дней балует жителей центральных областей России великолепной теплой осенней погодой, этот же тропосферный гигант в Средней Азии создает все предпосылки для установления температурных рекордов со знаком "минус". Все дело в том, что южным жителям досталась восточная периферия области высокого атмосферного давления, вдоль которой по меридианам, как с горы, спускается холодный воздух северных широт. С середины сентября среднесуточные температуры здесь отстают от многолетних в среднем на 2-4 значения, а в октябре, с начала текущей недели температурный фон в ряде стран понизился на 6-8 градусов. Как результат уже второй день в регионе обновляются рекорды давно минувших лет.



В киргизском Таласе второй день переписывается летопись минимальных температур: 6 октября воздух остыл здесь до -3,2 градусов и следующие сутки поддержали эту тенденцию новым рекордом в -4,5 градусов. Таких заморозков здесь не помнят уже 70 лет. В Узбекистане в трех городах зафиксированы минимумы: с 1940 года в Чимбай температура 7 октября не опускалась ниже -2,7 градусов, но холод минувшей ночи понизил планку еще на 0,1. В Нурата теперь рекорд в -2,3 градуса, что на 0,3 ниже, чем в далеком 1976 году. Но чемпионом в списке Узбекистана стал Жаслык, здесь температурный минимум прошедших суток -5,0 (в 1993 году температура опускалась до -2,7).



До конца недели надеяться на существенное потепление среднеазиатским странам не стоит. Воздушные потоки все так же продолжат нести свежий ветер полярных широт в регионы. В дневные часы при малооблачной погоде воздух будет прогреваться до +10..+15 градусов, а в ночь сохранится тенденция заморозков.



Лишь с понедельника, 12 октября, начнется перестройка в приземном слое атмосферы, ведущие потоки возьмут курс на западную составляющую и у жителей появится надежда на двадцатиградусное дневное тепло. / meteonovosti.ru /



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