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Мексика под ударом урагана "DELTA"

ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 8 октября



На полуостров Юкатан с популярными курортами, обрушился ураган "DELTA".



Он вышел на сушу в окрестностях поселка Пуэрто-Морелос и 7 октября находится в 35 км к югу от курортного города Канкун. Этот тропический циклон стал 14 по счету в текущем сезоне. Порывы ветра достигали 49м/с, порывы до 57м/с.



"DELTA" движется в северо-западном направлении со скоростью 28 км/ч. В штатах Кинтана-Роо и Юкатан ожидаются проливные дожди с количеством осадков до 250 мм.



Ураган не теряет силы, наибольшей активности он достигнет 9 октября, ветер усилится до 52м/с, порывы превысят 65м/с. Ливни продолжатся, что приведет к наводнениям.



Зона сильных ливней достигнет и прибрежных районов США. 11 октября ураган выйдет на штат Луизиана как внетропический циклон. / meteonovosti.ru /



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