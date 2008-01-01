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Новости погоды
Мексика под ударом урагана "DELTA"
ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 8 октября
На полуостров Юкатан с популярными курортами, обрушился ураган "DELTA".
Он вышел на сушу в окрестностях поселка Пуэрто-Морелос и 7 октября находится в 35 км к югу от курортного города Канкун. Этот тропический циклон стал 14 по счету в текущем сезоне. Порывы ветра достигали 49м/с, порывы до 57м/с.
"DELTA" движется в северо-западном направлении со скоростью 28 км/ч. В штатах Кинтана-Роо и Юкатан ожидаются проливные дожди с количеством осадков до 250 мм.
Ураган не теряет силы, наибольшей активности он достигнет 9 октября, ветер усилится до 52м/с, порывы превысят 65м/с. Ливни продолжатся, что приведет к наводнениям.
Зона сильных ливней достигнет и прибрежных районов США. 11 октября ураган выйдет на штат Луизиана как внетропический циклон. / meteonovosti.ru /
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