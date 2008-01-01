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Золотая осень не прощается с Москвой
ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 8 октября
Облачные поля над столичным регионом стали предвестниками перемены погоды на ближайшие два дня. Виновниками послужили волновые атмосферные фронты Атлантики, активизировавшие свою деятельность на северо-западе России. Влажный арктический воздух циклона, закрепившегося над акваторией Норвежского моря, который раз стремится пробить себе дорогу через западные российские рубежи на восток. Поэтому погода в московском регионе России сохранится неустойчивой под влиянием противоборства двух атмосферных гигантов.
В пятницу с порывистым, до 10-12 м/с, южным ветром при повышенном фоне атмосферного давления в столице и области пройдут кратковременные осадки, вероятность которых сохранится вплоть до субботнего вечера, 10 октября. Температурный фон при этом потеряет свой суточный ход и в дневные, и ночные часы его значения будут соответствовать +8:+13 градусам.
Но стоящий вот уже почти без малого тридцать дней на страже Золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретет влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и Подмосковья безоблачную и маловетреную погоду, при дневной температуре до +15..+20 градусов, при этом среднесуточные ее значения продолжат опережать многолетние на 4-8 значений. / meteonovosti.ru /
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