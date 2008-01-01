Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Калининградская область расплачивается за тепло дождями


ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 8 октября

  Сентябрь побаловал жителей Калининградской области весьма комфортной погодой. Начиная с середины месяца, температура превышала климатическую норму в среднем на 4-6 градусов. Дожди не омрачали настроение, и выпало их всего лишь 45% от месячной нормы.

Но вот октябрь, сохранив тенденцию на тепло, грозится перевыполнить план по осадкам. За первую неделю их выпало уже около 37% и в ближайшие выходные копилка небесной влаги обещает снова значительно пополниться.

Причиной столь дождливой погодой является настырный атлантический вихрь, который всеми путями пытается пробраться на российские просторы. В ближайшие выходные его попытки будут иметь успех и больше всего достанется самой западной области страны. Ранним утром в пятницу, 9 октября, ветер в Калининградской области окрепнет в порывах до 10-13 м/с и начнется дождь, в дневные часы он приобретет локальный характер и ослабеет. Но в ночь на субботу, с приближением холодного фронта, осадки вновь усилятся, и за выходные в столице области их количество прогнозируется до 17-20 мм (около 30% от месячной нормы). При этом температурный фон понизится и в ночные, и в дневные часы при облачной и дождливой погоде в Калининграде на выходных всего лишь +11:+13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Пт.
9 окт.
+12
Сб.
10 окт.
+13
Вс.
11 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абу-Симбел		 -11
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Киллин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100