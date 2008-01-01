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Калининградская область расплачивается за тепло дождями
ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 8 октября
Сентябрь побаловал жителей Калининградской области весьма комфортной погодой. Начиная с середины месяца, температура превышала климатическую норму в среднем на 4-6 градусов. Дожди не омрачали настроение, и выпало их всего лишь 45% от месячной нормы.
Но вот октябрь, сохранив тенденцию на тепло, грозится перевыполнить план по осадкам. За первую неделю их выпало уже около 37% и в ближайшие выходные копилка небесной влаги обещает снова значительно пополниться.
Причиной столь дождливой погодой является настырный атлантический вихрь, который всеми путями пытается пробраться на российские просторы. В ближайшие выходные его попытки будут иметь успех и больше всего достанется самой западной области страны. Ранним утром в пятницу, 9 октября, ветер в Калининградской области окрепнет в порывах до 10-13 м/с и начнется дождь, в дневные часы он приобретет локальный характер и ослабеет. Но в ночь на субботу, с приближением холодного фронта, осадки вновь усилятся, и за выходные в столице области их количество прогнозируется до 17-20 мм (около 30% от месячной нормы). При этом температурный фон понизится и в ночные, и в дневные часы при облачной и дождливой погоде в Калининграде на выходных всего лишь +11:+13 градусов. / meteonovosti.ru /
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