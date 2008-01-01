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Новости погоды


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В Крыму к выходным станет прохладнее


ИА "Метеоновости" / 14:45 Четверг, 8 октября

  Крымский полуостров в текущем октябре продолжил солнечный марафон курортного отдыха россиян. Погода щедро балует теплыми дневными температурами воздуха (+25..+29) , а состояние морской воды благоприятствует всем желающим беспрепятственно принимать водные процедуры. На западном побережье Крыма температура воды +20..+22, а на юге и юго-востоке до +22..+24 градусов.

В ближайшие сутки, однако, обстановку попытается испортить холодный атмосферный фронт, смещающийся с турецкого берега черного моря со скоростью 25-30 м/с. В утренние часы пятницы, 9 октября, облачные поля начнут накрывать полуостров, начиная с запада, к полудню они подберутся к центральным регионам, а в вечерние часы уже весь полуостров окажется под облачным массивом. Кратковременные дожди понизят температуру воздуха на 2-4 градуса, и хотя малооблачная погода начнет возвращаться в Крым с воскресенья, 11 октября, но жаркие дни останутся позади и в дневные часы уже прогнозируется лишь чуть выше 20-ти градусной отметки. / meteonovosti.ru /
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