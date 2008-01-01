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Новости погоды
Итоги первой недели октября в Москве
ИА "Метеоновости" / 17:19 Четверг, 8 октября
Итоги первой недели октября
Первая октябрьская неделя в текущем году удалась на славу! Золотая осень баловала жителей теплой и солнечной погодой, которая больше подходит для конца августа, начала сентября. При норме среднемесячной температуры в 5,6 градусов фактическая температура составила 12,7 градусов, что выше нормы почти на 5 единиц.
Один из самых приятных фактов - это отсутствие осадков. Первые семь дней "отстояли на ноль". А ведь норма осадков для октября не маленькая, 71 мм. Будем считать это своеобразной компенсацией за дождливое лето.
И еще на один момент хочется обратить внимание: самая низкая и самая высокая температура воздуха пришлись на одни и те же сутки - 2 октября (4,9 и 19,8 градусов соответственно). / meteonovosti.ru /
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