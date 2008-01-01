

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:56 Пятница, 9 октября



Предстоящим днём, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, погодные условия в Московском регионе будут формироваться под влиянием атмосферного фронта с волнами. Этот день по ощущениям будет уже больше напоминать нам про осень, а точнее про октябрь месяц, хотя это пока ещё небольшая репетиция к переходу от золотой осени к серым промозглым дням.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 9 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12..14, по области 11..16 градусов. Ветер южного направления 5-10 м/с. В целом, основные метеопараметры в пределах климатической нормы, лишь температура воздуха выше на 2-3 градуса.



Такая погода вполне комфортная. Однако, повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Медико-метеорологические прогнозы дают возможность своевременно принимать меры, чтобы избежать недомогания: это прием лекарственных средств, рекомендованных врачом, чтобы нормализовать сосудистые реакции, купировать головные или сердечные боли, которые отмечаются при повышенном атмосферном давлении, профилактические методы повышающие защитные и иммунные силы организма в период осенней неустойчивой погоды.



Геомагнитный фон 9 октября преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



