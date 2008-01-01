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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:35 Пятница, 9 октября

  Вот и закончился в московском регионе период солнечной погоды без осадков. Сегодня на погоду окажет влияние волновой атмосферный фронт северо-западного циклона. Атмосферный вихрь давно пытается пробить заслон мощного антициклона. И только 9 октября у него получится начать портить погоду в столице. И все же существенных перемен он пока не привнесет. Пройдут кратковременные дожди, но температурный фон по-прежнему останется повышенным, по сравнению со средними многолетними значениями почти на 5 единиц, воздух прогреется до 10..12 градусов.

А вот в победном, 1945 году, 9 октября в Москве в ранние утренние часы ударил морозец -7,8 градусов. Но на каждый антирекорд, есть и свой рекорд, который по температуре для сегодняшней даты держится, аж, с 1929 года, тогда воздух смог прогреться до +22,2 градусов.

В прошлом, 2019 году, в Москве было гораздо холоднее: ночью при моросящем дожде всего +2,7, днем дождь усилился, а температура не смогла превысить отметку в +6 градусов. / meteonovosti.ru /
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